Трамп і Гарріс бачать Пенсільванію ключовим штатом для перемоги у виборах – Bloomberg

Трамп і Гарріс активно працюють у штаті, прагнучи вирішити питання, пов'язані з економічними труднощами, викликаними високими цінами, а також побоюваннями щодо робочих місць та заробітних плат

Камала Гарріс та Дональд Трамп все більше виділяють увагу та ресурсів цьому штату

Пенсільванія виходить на перший план у президентських перегонах, адже Камала Гарріс і Дональд Трамп активно зосереджують свої зусилля на цьому стратегічно важливому штаті. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, останнім часом Пенсільванія, найбільш густонаселений зі штатів, які ще не визначилися, з 19 голосами Колегії вибірників, привернула численні візити кандидатів від Демократичної та Республіканської партій. Штат знову стає ареною гострої боротьби, як це було у 2016 та 2020 роках, коли результати виборів були вкрай напруженими.

Трамп і Гарріс зосереджують свої зусилля на економічних питаннях, таких як зростання цін, безробіття та заробітні плати, зокрема, акцентуючи увагу на робітничих районах західної Пенсільванії. Вони також намагаються заручитися підтримкою незалежних виборців і мешканців передмість Філадельфії.

Значення Пенсільванії стане ще більшим у вівторок, коли у Філадельфії відбудуться, можливо, єдині дебати між Гарріс і Трампом.

Нагадаємо, Трамп може втратити шанс відновити позиції на дебатах через особисті нападки – Politico.