Республіканці закликають адміністрацію Байдена оприлюднити стратегію щодо України

Законодавці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України

Республіканці заявляють, що Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, як витрачаються «їхні важко зароблені податки»

Лідери республіканців у комітетах з питань національної безпеки Палати представників Конгресу США в середу зажадали від адміністрації президента-демократа Джо Байдена оприлюднити незасекречену версію своєї доповіді про стратегію щодо війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Вимога була озвучена за день до того, як президент України Володимир Зеленський мав відвідати Капітолій для зустрічі з законодавцями.

«Враховуючи життєво важливі інтереси США, які стоять на кону в перемозі України над путінськими військами, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податки», – йдеться у спільній заяві голів комітетів Палати представників у закордонних справах, у справах збройних сил, розвідки, асигнувань та інших комітетів Конгресу.

Законодавці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України. Після подання стратегії через кілька місяців після встановленого Конгресом терміну рішення повністю засекретити її є неприйнятним, зазначається у заяві. Білий дім не коментував це звернення.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир».

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

Як повідомлялося, глава держави зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.

Також у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній.