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    В останні дні літа до Києва прийдуть дощі з грозами

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    У вівторок, 31 серпня, очікується зниження температури повітря до +23 градусів - В останні дні літа до Києва прийдуть дощі з грозами
    У вівторок, 31 серпня, очікується зниження температури повітря до +23 градусів
    Фото glavcom.ua

    Новий навчальний рік 1 вересня також розпочнеться з негоди

    У понеділок, 30 серпня, у Києві збережеться тепла погода, вдень від 25 до 27 градусів тепла. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Цього ж дня, за прогнозом Укргідрометцентру, можливі дощі з грозами.

    У вівторок, 31 серпня, очікується зниження температури повітря до +23 градусів, ймовірні опади. Новий навчальний рік у Києві 1 вересня також розпочнеться з дощів. Опади очікуються й у четвер, 2 вересня. Температура повітря з середи, 1 вересня, знизиться до +18 градусів.

    Сонячна погода очікується у п’ятницю, 3 вересня, та у вихідні. Температура повітря очікується до +18 градусів.

    Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, грози (у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях місцями значні дощі).

    На решті території без опадів.

    Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°, на решті території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°, вдень 29-34°.

    Теги: прогноз погоди Київ повітря
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    В останні дні літа до Києва прийдуть дощі з грозами