Перша країна отримала ковід-вакцину за механізмом COVAX
На першому етапі Гана отримає 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, ліцензованої Інститутом сироватки Індії
Гана стала першою у світі країною, що отримала партію вакцини від коронавірусу в рамках міжнародного механізму COVAX. Мова йде про препарат фармацевтичної компанії AstraZeneca, перша партія якого вже прибула в країну.
Про це йдеться в спільній заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я та UNICEF.
Як повідомляється, на першому етапі Гана отримала 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка ліцензована Інститутом сироватки Індії.
«Ми раді, що Гана стала першою країною, що отримала вакцини від Covid-19 в рамках механізму COVAX», - йдеться в заяві.
За даними ВООЗ та UNICEF, з початку пандемії в країні зареєстровано понад 80,7 тисячі випадків зараження коронавірусом. Із них померли понад 580 осіб.
Тим часом, вакцинація в Україні повинна сьогодні початися вакциною CoviShield, 500 тисяч доз якої напередодні прибули до Києва, а сьогодні її почали розвозити по регіонах.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.
Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.
Також очільник МОЗ Максим Степанов хоче випробовувати нову індійську вакцину на українцях.