Перша країна отримала ковід-вакцину за механізмом COVAX

Перша партія безкоштовних вакцин у рамках міжнародної ініціативи COVAX доставлена в Гану

На першому етапі Гана отримає 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, ліцензованої Інститутом сироватки Індії

Гана стала першою у світі країною, що отримала партію вакцини від коронавірусу в рамках міжнародного механізму COVAX. Мова йде про препарат фармацевтичної компанії AstraZeneca, перша партія якого вже прибула в країну.

Про це йдеться в спільній заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я та UNICEF.

Як повідомляється, на першому етапі Гана отримала 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка ліцензована Інститутом сироватки Індії.

«Ми раді, що Гана стала першою країною, що отримала вакцини від Covid-19 в рамках механізму COVAX», - йдеться в заяві.

За даними ВООЗ та UNICEF, з початку пандемії в країні зареєстровано понад 80,7 тисячі випадків зараження коронавірусом. Із них померли понад 580 осіб.

Очікується, що близько 145 країн-учасниць механізму COVAX повинні отримати дози для імунізації 3,3% населення до середини 2021 року. При цьому поставки вакцини будуть здійснюватися траншами.

Відзначимо, Україна потрапила в список 18 країн, які першими отримають вакцини COVAX. Зокрема, за даною програмою мають надійти 117 тисяч доз вакцини Pfizer і, принаймні, 2 215 200 доз вакцин AstraZeneca.