Reuters повідомило про проблеми AstraZeneca з поставками вакцин до ЄС

AstraZeneca планує доставити близько 40 млн доз в першому кварталі, це менше половини від запланованих 90 млн доз

AstraZeneca зможе поставити в Європу вдвічі менше вакцин, ніж передбачав контракт

У другому кварталі цього року фармацевтична компанія AstraZeneca зможе поставити до країн ЄС вдвічі менше вакцин, ніж передбачав контракт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника ЄС.

Згідно з контрактом AstraZeneca з ЄС, компанія повинна була доставити в другому кварталі 180 млн доз. Але агентству стало відомо, що компанія поставить менше 90 мільйонів доз.

Чиновник ЄС, який бере безпосередню участь у переговорах з англо-шведським виробником ліків, також заявив, що AstraZeneca планує доставити близько 40 млн доз в першому кварталі, це менше половини від запланованих 90 млн доз.

У AstraZeneca у відповідь на цю інформацію заявили, що старанно працюють над підвищенням продуктивності.

«Ми сподіваємося, що зможемо наблизити наші поставки до вказаних показників в угодах про попередні закупівлі», – сказав агентству представник компанії.

Представник Європейської комісії заявив, що не може коментувати обговорення, оскільки вони мали конфіденційний характер. Він зауважив, що у ЄС має бути доситатньо щеплень для досягнення цілей вакцинації, якщо очікувані й узгоджені поставки від інших постачальників будуть виконані, незалежно від ситуації з AstraZeneca.

В кінці січня в AstraZeneca заявили, що відстають від графіка виробництва вакцини на два місяці через проблеми на виробничих майданчиках в Бельгії і Нідерландах, а поставки препарату до Великої Британію тривають, тому що контракт з Лондоном був укладений на три місяці раніше, що дозволило усунути несправності.

Як відомо, вранці 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

Напередодні Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областях ще не доставлену вакцину.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.