Перша леді Олена Зеленська завела сторінку в Instagram



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Олена і Володимир Зеленські Фото: Facebook Команда Зеленського

За лічені години Олена Зеленська набрала більше півсотні тисяч прихильників в Instagram

Перша леді України Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram.

Про це 20 травня повідомляється на сторінці Команди Зеленського у соцмережі Facebook.

«Сьогодні вона дебютувала світлинами з інавгурації Володимира Олександровича. І вже за лічені години набрала більше півсотні тисяч прихильників. Слідкуйте за найпрекраснішою леді країни!» - говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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