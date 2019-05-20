Перша леді Олена Зеленська завела сторінку в Instagram
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За лічені години Олена Зеленська набрала більше півсотні тисяч прихильників в Instagram
Перша леді України Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram.
Про це 20 травня повідомляється на сторінці Команди Зеленського у соцмережі Facebook.
«Сьогодні вона дебютувала світлинами з інавгурації Володимира Олександровича. І вже за лічені години набрала більше півсотні тисяч прихильників. Слідкуйте за найпрекраснішою леді країни!» - говориться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського були присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і батько новообраного глави держави сиділи біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.
Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.
Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.
Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.