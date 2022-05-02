Священник вийшов з Московського патріархату і визнав: деякі батюшки чекали «освободителей» із Росії

Священник Леонід Бачинський, який перейшов до ПЦУ, заявив, що частина священнослужителів УПЦ МП чекала на прихід рашистів

До війни він терпеливо сприймав бубніння від прихильників «русского міра»

Частина священнослужителів УПЦ МП чекали на прихід російських військових. Про це священник Леонід Бачинський розповів у інтерв’ю «Главкому».

За словами Бачинського, до початку повномасштабної війни він терпеливо сприймав слова прихильників «русского міра»: «Адже ми живемо в демократичній країні і кожен може мати свою власну думку». Та з початком війни, зазначив панотець, його вразило благословення патріарха Кирила російських військових на убивство українців. Також, заявив Бачинський, він був шокований, як підтримало війну російське духовенство.

Втім, зазначив колишній священник УПЦ МП, такі священнослужителі знайшлися і в Україні. «Повірте, і зараз є такі попи, які служать на приходах в Україні та чекають рашистів», – заявив отець Леонід.

Саме тому, пояснює священник, він перестав служити в УПЦ МП уже з 26 лютого. Два місяці, як зазначив Бачинський, він чекав заяви очільників української філії РПЦ про відокремлення від Московського патріархату. Але коли цього не сталося, він вирішив піти сам: «Я подав заяви, спочатку архієрею Білоцерківської єпархії УПЦ МП про вихід, а потім предстоятелю ПЦУ про приєднання».

Нагадаємо, правоохоронці спіймали священника Російської православної церкви, який «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині.