Між Києвом та Сумами відновили залізничне сполучення
Відновлено залізничне сполучення між Сумами та Києвом
фото з відкритих джерел
Наразі поїзд їде з пересадкою в Ніжині
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомивпро відновлення залізничного сполучення між Києвом та Сумами.
Наразі поїзд їде з пересадкою в Ніжині.
Станом на 22 квітня відновлено рух поїздів за маршрутами:
- Харків - Ворожба (Слобожанський експрес) та у зворотному напрямку
- Суми - Краснопілля
- Тростянець (Смородине) - Ворожба
- Тростянець (Смородине) - Кириківка
- Тростянець (Смородине) - Охтирка
- Ворожба - Конотоп
- Конотоп - Бахмач
- Конотоп - Шостка
- Конотоп - Хутір Михайлівський
- Шостка - Терещенська
- Ромодан - Ромни
На Сумщині з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили або зруйнували 976 цивільних об'єктів.
Також внаслідок російської агресії пошкоджено 364,6 кілометра доріг місцевого значення, зруйновано два мости. На автомобільних трасах державного значення зруйновано п'ять мостів.