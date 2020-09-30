Трамп прибув на дебати з Байденом разом з бійцем зі змішаних єдиноборств



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Американський боєць змішаного стилю Колбі Ковінгтон виступив на підтримку Дональда Трампа

Супроводжувати та підтримувати президента США будуть його адвокат Рудольф Джуліані та боєць ММА Колбі Ковінгтон

Президент США Дональд Трамп прибув у Клівленд, штат Огайо, де пройдуть перші дебати з кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Відзначається, що супроводжувати та підтримувати президента США будуть його адвокат Рудольф Джуліані та американський боєць змішаного стилю (ММА) Колбі Ковінгтон.

Нагадаємо, цієї ночі в США пройдуть перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

У першому раунді дебатів Трамп і Байден говоритимуть про результати своєї роботи на високих посадах, призначення судді Верховного суду США, коронавірус, економіку, про протести проти расової дискримінації. Також політики торкнуться теми виборчого процесу.

Раніше Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів.

До слова, Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік.

Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.

Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».