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    Петра Порошенка виписали з лікарні

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    Петро Порошенко захворів на коронавірус 29 вересня - Петра Порошенка виписали з лікарні
    Петро Порошенко захворів на коронавірус 29 вересня

    Стан здоров’я лідера партії «Європейська солідарність» покращився, - пресслужба Порошенка

    Лідера партії «Європейська солідарність», п'ятого президента України Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився. Про це повідомила пресслужба політика.

    У партії подякували всім, хто висловлював подяку і підтримку Петру Порошенку.

    «Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону», – зазначається у повідомленні.

    Як повідомлялося 11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

    7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

    Петро Порошенко Європейська солідарність депутат партії президент дружина коронавірус
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