Петра Порошенка виписали з лікарні



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Петро Порошенко захворів на коронавірус 29 вересня

Стан здоров’я лідера партії «Європейська солідарність» покращився, - пресслужба Порошенка

Лідера партії «Європейська солідарність», п'ятого президента України Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився. Про це повідомила пресслужба політика.

У партії подякували всім, хто висловлював подяку і підтримку Петру Порошенку.

«Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону», – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося 11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.