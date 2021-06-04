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    Першій леді США – 70. Як відсвяткувала ювілей Джилл Байден

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    Будинок в Рехоботі є улюленим місцем відпочинку першої леді США - Першій леді США – 70. Як відсвяткувала ювілей Джилл Байден
    Будинок в Рехоботі є улюленим місцем відпочинку першої леді США
    Фото з відкритих джерел

    Джилл Байден – найстарша перша леді в історії США

    Перша леді США, Джилл Байден 3 червня відсвяткувала 70-й день народження. Про це інформує американський телеканал CNN.

    Разом із чоловіком, американським президентом Джо Байденом, вони поїхали в її улюблене місце — в пляжний будиночок у Рехобот-Біч (штат Делавер).

    Це вперше, коли сім’я президента США поїхала до рідного штату після інавгурації. В середу Байдени поїхали з Вашингтона до свого пляжного будиночку в Рехобот-Біч.

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    Першій леді США – 70. Як відсвяткувала ювілей Джилл Байден

    Відомо, що будинок подружжя придбало у 2017 році за 2,7 млн доларів.

    Прессекретарка Джилл розповіла: «Будь-хто, хто знайомий з першою леді, знає, як їй подобається проводити час в будинку в Рехоботі».

    Вона додала, що Байден обіцяв дружині купити цей пляжний будинок після того, як пішов з посадки віцепрезидента в адміністрації Барака Обами.

    Варто додати, що 70-річна Джилл Байден – найстарша перша леді в історії США. Її найближчі «конкурентки» – Бесс Трумен, Ненсі Рейган та Барбара Буш. Їм було по 67 років, коли їх чоловіки залишали Овальний кабінет.

    Нагадаємо, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці. Про це повідомив провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор в інтерв’ю журналу НВ.

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    Теги: США Джозеф Байден перша леді
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    Першій леді США – 70. Як відсвяткувала ювілей Джилл Байден