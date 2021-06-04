Першій леді США – 70. Як відсвяткувала ювілей Джилл Байден

Джилл Байден – найстарша перша леді в історії США

Перша леді США, Джилл Байден 3 червня відсвяткувала 70-й день народження. Про це інформує американський телеканал CNN.

Разом із чоловіком, американським президентом Джо Байденом, вони поїхали в її улюблене місце — в пляжний будиночок у Рехобот-Біч (штат Делавер).

Це вперше, коли сім’я президента США поїхала до рідного штату після інавгурації. В середу Байдени поїхали з Вашингтона до свого пляжного будиночку в Рехобот-Біч.

Відомо, що будинок подружжя придбало у 2017 році за 2,7 млн доларів.

Прессекретарка Джилл розповіла: «Будь-хто, хто знайомий з першою леді, знає, як їй подобається проводити час в будинку в Рехоботі».

Вона додала, що Байден обіцяв дружині купити цей пляжний будинок після того, як пішов з посадки віцепрезидента в адміністрації Барака Обами.

Варто додати, що 70-річна Джилл Байден – найстарша перша леді в історії США. Її найближчі «конкурентки» – Бесс Трумен, Ненсі Рейган та Барбара Буш. Їм було по 67 років, коли їх чоловіки залишали Овальний кабінет.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці. Про це повідомив провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор в інтерв’ю журналу НВ.

Читайте також: