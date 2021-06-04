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    Білл Гейтс вибрав місце для безвідходного ядерного реактора

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    Мільярдери Білл Гейтс і Уоррен Баффет заявили, що реактор на швидких нейтронах побудують в найбільшому вугледобувному штаті США - Білл Гейтс вибрав місце для безвідходного ядерного реактора
    Мільярдери Білл Гейтс і Уоррен Баффет заявили, що реактор на швидких нейтронах побудують в найбільшому вугледобувному штаті США
    Фото: Jason Lee/Reuters

    Загальна вартість установки складе близько $1 млрд

    Керівники американських енергетичних компаній TerraPower і PacifiCorp Білл Гейтс і Уоррен Баффет вибрали локацію для спільного проєкту будівництва ядерного реактора нового покоління Natrium. Безвідхідну станцію розмістять в американському штаті Вайомінг на території колишньої вугільної шахти, пише The Guardian.

    Мільярдери Білл Гейтс і Уоррен Баффет заявили, що реактор на швидких нейтронах побудують в найбільшому вугледобувному штаті країни. Точне місце установки станції оголосять до кінця 2021 року.

    Проєкт включає в себе реактор з натрієвих теплоносіїв і накопичувачем енергії на основі розплавів солей з максимальною потужністю до 500 мегават.

    Передбачається, що використання вдосконаленого реактора на безвуглецевій технології доповнить програму переходу до альтернативних джерел енергії в цілях захисту від глобальної зміни клімату.

    «Ми вважаємо, що Natrium змінить правила гри в енергетичній галузі», – заявив Гейтс на пресконференції у Вайомінгу.

    Ініціативу енергогігантів підтримав губернатор штату Марк Гордон. В кінці 2020 року, міністерство енергетики США виділило TerraPower $80 млн для розробки проекту Natrium. Загальна вартість установки складе близько $1 млрд/

    Розробку технології реактора нового покоління компанія TerraPower веде вже понад 15 років. Експерти в ядерній енергетиці попереджають, що нові реактори можуть нести ще більші ризики, ніж традиційні. Для вдосконалених станцій збагачувати паливо доведеться з більшою швидкістю, що може стати привабливою областю для бойовиків, які прагнуть створити небезпечну ядерну зброю.

    У 2011 році Білл Гейтс заявив, що на відміну від звичайних реакторів на збагаченому паливі, TerraPower буде використовувати збіднений уран і зможе працювати на одній «заправці» близько 60 років.

    Нагадаємо, 26 квітня 2021 року виповнилася 35річниця аварії на Чорнобильській АЕС.

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    Теги: США технології Білл Гейтс ядерне паливо
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    Білл Гейтс вибрав місце для безвідходного ядерного реактора