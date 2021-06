Facebook скасує привілеї для політиків через Трампа

Керівництво Facebook в останні роки дотримувалося принципу невтручання, коли справа стосувалася публікацій політиків

Компанія Facebook планує позбавити політичних діячів привілеїв при публікації повідомлень у належних їй соціальних мережах. Як повідомляє The Verge, рішення пов’язане з обмеженням доступу експрезидента США Дональда Трампа до соцмережі.

На початку травня наглядова рада Facebook підтримала рішення про блокування доступу Трампа до облікових записів в Facebook і Instagram після січневого штурму прихильниками республіканця Капітолію.

Рада рекомендувала компанії в шестимісячний термін вирішити, чи залишати заборону в силі.

Керівництву компанії було також запропоновано не проводити чітку розмежувальну лінію між видними політиками та іншими впливовими користувачами при модерації.

Портал підкреслює, що керівництво Facebook в останні роки дотримувалося принципу невтручання, коли справа стосувалася публікацій політиків.

Глава соцмережі Марк Цукерберг раніше визнав, що в окремих випадках адміністратори соцмережі не вживали жодних заходів щодо публікацій, що порушують правила, оскільки вважали, що вони становлять інтерес для громадськості, однак, пообіцяв частково відмовитися від цієї практики в майбутньому.

2 червня блог колишнього президента США Дональда Трампа, в якому він ділився заявами після того, як його заблокували в великих мережах, був назавжди закритий. Його закрили через місяць роботи.

На початку травня Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називався From the Desk of Donald J. Trump (З робочого столу Дональда Трампа).

Платформа була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео – після того, як йому закрили доступ у соцмережі.

Акаунти, які розповсюджують заяви Трампа з його нового сайту – блокували.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.