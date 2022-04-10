Завдані Україні збитки сягають трильйона доларів

Підрахунок завданих агресором втрат ще ведеться

Втрати України внаслідок російського вторгнення колосальні і наближаються до трильйона доларів. Про це під час Всеукраїнського телемарафону розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан.

«Це точно мільярди доларів, можливо, навіть до трильйона доларів. Це - втрати інфраструктури, медичної інфраструктури, освітньої. Є декілька рівнів - державний, муніципальний, приватний. Всі ці втрати колосальні. Підрахунок остаточний ще ведеться, але це не менше трильйона доларів. І у нас, справді, буде дуже багато роботи по відновленню», – сказав він.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці без оголошення війни вдерлися в Україну. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву, Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Житомиру, Дніпру та Сумам.

Раніше стало відомо, що Міністерство інфраструктури України розпочало рахувати збитки та планувати відбудову міста Тростянця на Сумщині, яке місяць перебувало під російською окупацією та було звільнено кілька днів тому.

За даними соціологічної групи Рейтинг, 90% українців вважають, що компенсувати збитки внаслідок війни повинна Росія.