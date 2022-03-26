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    Думки вголос

    Президент і брат по зброї

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Ми, українці, справді довіряємо Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському - Президент і брат по зброї
    Ми, українці, справді довіряємо Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському

    Українці порушили всі прогнози могильних кремлівських старців

    Чесно вам скажу, друзі та подруги, я був переконаний що широкомасштабний наступ путінської Ерефіі проти нашої Держави відбудеться рано чи пізно…

    У моїх помилкових теоріях, влада України мала втікати, не прийнявши бою… І після 24 лютого – день-два – сильно переймався можливим руйнуванням системи державної влади та управління.

    (За Збройні Сили України, геть не хвилювався, бо довіряв і довіряю Головкому Валерію Залужному і його команді…)

    І я щиро радію, що мої хвилювання не справдилися!

    Ми, всі разом, український народ, ЗСУ і хлопці з влади – витримали першу хвилю нападу наших відвічних ворогів і дали їм відсіч, від якої весь світ закляк.

    Ніхто не думав, що Украінці мають таку силу!

    Так. Будуть ще великі орди московських орків (вони перегруповуються, підтягують резерви, концентрують сили), але тепер, я переконаний, що ми їх відіб’ємо… Бо Збройні Сили України, Народ і Влада – єдині.

    Ворог розраховував на нашу роз’єднаність…

    Але ми, Українці, порушили всі прогнози могильних кремлівських старців.

    Ми – це ті, хто сьогодні боронить Україну: а це, сотні тисяч, мільйони українців, хто на різних фронтах воює за Самостійну та Соборну Україну!

    Воюємо на військовому, політичному, дипломатичному, на економічному тощо фронтах…

    І ми, Українці, справді довіряємо Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському (сподіваюсь, що не буду плюватися від цієї своєї фрази за тиждень, місяць, рік)…

    Зараз, для мене, Володимир Зеленський – Президент і мій Брат по Зброї. І цим все сказано.

    У всіх нас – українців – одна Війна – Національно-визвольна, Священна та Вітчизняна!

    Перемога буде за нами!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Президент і брат по зброї