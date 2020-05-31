Microsoft планує замінити журналістів роботами



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Microsoft платить новинним організаціям за використання їхнього контенту на своєму веб-сайті

Журналісти попереджають, що штучний інтелект не повністю знайомий із суворими редакційними правилами і може в кінцевому підсумку відбирати недоречні матеріали

Компанія Microsoft планує замінити роботами журналістів, які працюють за контрактом. Про це повідомили виданню Seattle Times джерела в компанії.

«Як і всі компанії, ми регулярно проводимо оцінку нашого бізнесу. Це може призвести до збільшення інвестицій в деяких місцях і, час від часу, до перерозподілу в інших. Ці рішення не є результатом поточної пандемії», – повідомили в компанії.

Автоматизовані системи для відбору новин виконуватимуть завдання з відбору заголовків і фотографій для сайту MSN, якими зараз займаються журналісти з різних організацій.

Microsoft, як і деякі інші технологічні компанії, платить новинним організаціям за використання їхнього контенту на своєму веб-сайті.

Але журналісти вирішують, які новини публікувати, і як вони будуть представлені.

У зв’язку з реорганізацією близько 50 виробників новин втратять роботу наприкінці червня. Однак команда журналістів, які працюють повний робочий день, залишиться.

Деякі журналісти попереджають, що штучний інтелект, можливо, не повністю знайомий із суворими редакційними правилами і може, в кінцевому підсумку, відбирати недоречні матеріали.

Нагадаємо, Microsoft назвала причину проблемних оновлень Windows.

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