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    Суспільство

    Українці просяться Зеленського законодавчо захистити їх від чіпування

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    Збір підписів триватиме ще&nbsp;90&nbsp;днів - Українці просяться Зеленського законодавчо захистити їх від чіпування
    Збір підписів триватиме ще 90 днів

    Петиція набрала 219 голосів з 25 000 необхідних

    Президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло. Відповідна петиція №22/097854-еп з’явилася на сайті Глави держави.

    «Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло»,- йдеться в тексті петиції.

    Петиція набрала 219 голосів з 25000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

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    Нагадаємо, компанія Microsoft планує замінити роботами журналістів, які працюють за контрактом. Журналісти попереджають, що штучний інтелект не повністю знайомий із суворими редакційними правилами і може в кінцевому підсумку відбирати недоречні матеріали.

    Як повідомлялося, 28 квітня, засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що в масштабне виробництво вакцини проти коронавірусної інфекції Covid-19 розпочнеться не раніше ніж через рік. Гейтс є спонсором семи «найбільш багатообіцяючих» проєктів з розробки вакцини.

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    українці Володимир Зеленський штучний інтелект петиція
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