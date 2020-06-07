Українці просяться Зеленського законодавчо захистити їх від чіпування



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Збір підписів триватиме ще 90 днів

Петиція набрала 219 голосів з 25 000 необхідних

Президента України Володимира Зеленського просять законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло. Відповідна петиція №22/097854-еп з’явилася на сайті Глави держави.

«Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом вживлення чіпа у тіло»,- йдеться в тексті петиції.

Петиція набрала 219 голосів з 25000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

Нагадаємо, компанія Microsoft планує замінити роботами журналістів, які працюють за контрактом. Журналісти попереджають, що штучний інтелект не повністю знайомий із суворими редакційними правилами і може в кінцевому підсумку відбирати недоречні матеріали.

Як повідомлялося, 28 квітня, засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що в масштабне виробництво вакцини проти коронавірусної інфекції Covid-19 розпочнеться не раніше ніж через рік. Гейтс є спонсором семи «найбільш багатообіцяючих» проєктів з розробки вакцини.

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