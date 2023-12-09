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Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
ЗСУ продовжують стримувати ворога на Донбасі
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 9 грудня

Триває 654-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 грудня.

Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Першотравневе Харківської області; Надія, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Серебрнка, Часів Яр, Авдіївка, Ласточкіне Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 24 атаки.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по станції РЕБ противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Як повідомлялося, розвідувальний центр Естонських Збройних сил прогнозує, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, про що свідчить перегрупування загарбників. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Авдіївка Бахмут

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