Окупанти заявили, що просуваються в промзоні Авдіївки: що кажуть аналітики ISW

Українські війська протягом доби наступали на Степове

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

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В ISW зазначили, що геолокаційні кадри показують, що росіяни дещо просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

При цьому російські воєнкори розповсюдили дані про те, що росіянам вдалося просунулися на південь від авдіївського сміттєзвалища, в районі авдіївського коксохімічного заводу та біля Первомайського і на схід від Авдіївки. Однак аналітики Інституту зауважили, що підтверджень цим «досягненням» насправді немає.

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За даними аналітиків, які посилаються на геолокаційні кадри, нібито видно підрозділи російських 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус «ДНР»), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) та диверсійно-штурмової бригади «Ветерани , які діють у промзоні на південний схід від Авдіївки.

У свою чергу ЗСУ контратакували під Авдіївкою і підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах видно, що українські війська наступали на Степове. Українські війська утримують позиції в центрі Степового, незважаючи на російські атаки.

Крім того, росіяни продовжили наземні атаки у районі Бахмута, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. При цьому російські воєнкори заявили, що російські війська досягли невстановлених успіхів в районі Хромового, просунулися на 400 м на південно-західній околиці Бахмута і просунулися на 500 м в районі Кліщіївки. Але ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.