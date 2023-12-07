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Окупанти заявили, що просуваються в промзоні Авдіївки: що кажуть аналітики ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти заявили, що просуваються в промзоні Авдіївки: що кажуть аналітики ISW
Підтверджень «досягненням» окупантів в Авдіївці насправді немає
фото ілюстративне

Українські війська протягом доби наступали на Степове

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

В ISW зазначили, що геолокаційні кадри показують, що росіяни дещо просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. 

При цьому російські воєнкори розповсюдили дані про те, що росіянам вдалося просунулися на південь від авдіївського сміттєзвалища, в районі авдіївського коксохімічного заводу та біля Первомайського і на схід від Авдіївки. Однак аналітики Інституту зауважили, що підтверджень цим «досягненням» насправді немає.

За даними аналітиків, які посилаються на геолокаційні кадри, нібито видно підрозділи російських 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус «ДНР»), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) та диверсійно-штурмової бригади «Ветерани , які діють у промзоні на південний схід від Авдіївки.

У свою чергу ЗСУ контратакували під Авдіївкою і підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах видно, що українські війська наступали на Степове. Українські війська утримують позиції в центрі Степового, незважаючи на російські атаки.

Крім того, росіяни продовжили наземні атаки у районі Бахмута, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. При цьому російські воєнкори заявили, що російські війська досягли невстановлених успіхів в районі Хромового, просунулися на 400 м на південно-західній околиці Бахмута і просунулися на 500 м в районі Кліщіївки. Але ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

Теги: Авдіївка Донеччина війна окупанти

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