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ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський
фото: Офіс президента

Президент отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Сьогодні, 4 грудня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, на якому йшлося про виконання оборонних домовленостей з партнерами та нарощування Україною власного виробництва озброєння. Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

«Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям. Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще», – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що працює і наш «зерновий коридор». Перевищили позначку 7 млн тонн вантажів.

«Також отримав доповіді розвідок, зведення з фронту. Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні. Херсон. Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто», – резюмує глава держави.

Триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський президент

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