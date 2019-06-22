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    Під парламентом Грузії почалася нова акція протесту

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    <span>У Тбілісі почалася нова акція протесту</span> - Під парламентом Грузії почалася нова акція протесту
    У Тбілісі почалася нова акція протесту

    Опозиціонери наполягають на тому, щоб влада Грузії виконали їхні вимоги до кінця дня

    У Грузії розпочалась нова акція протесту біля будівлі парламенту країни.

    Про це повідомляє «Грузія Online».

    У третій день мітингу вимоги протестуючих залишаються незмінними.

    В першу чергу, це відставка міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія. Протестувальники вважають, що він повинен понести політичну відповідальність за непропорційне застосування сили по відношенню до демонстрантів і журналістів при розгоні мітингу 20 червня. Протестувальники вважають, що також повинні бути встановлені конкретні поліцейські і співробітники спецназу, що перевищили повноваження.

    Озвучується і вимога про призначення дострокових парламентських виборів, зміну виборчого законодавства країни і скасування мажоритарної системи.

    Опозиціонери наполягають на тому, щоб влада Грузії виконали їхні вимоги до кінця дня.

    Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

    Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

    Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

    Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

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