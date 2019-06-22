Під парламентом Грузії почалася нова акція протесту



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У Тбілісі почалася нова акція протесту

Опозиціонери наполягають на тому, щоб влада Грузії виконали їхні вимоги до кінця дня

У Грузії розпочалась нова акція протесту біля будівлі парламенту країни.

Про це повідомляє «Грузія Online».

У третій день мітингу вимоги протестуючих залишаються незмінними.

В першу чергу, це відставка міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія. Протестувальники вважають, що він повинен понести політичну відповідальність за непропорційне застосування сили по відношенню до демонстрантів і журналістів при розгоні мітингу 20 червня. Протестувальники вважають, що також повинні бути встановлені конкретні поліцейські і співробітники спецназу, що перевищили повноваження.

Озвучується і вимога про призначення дострокових парламентських виборів, зміну виборчого законодавства країни і скасування мажоритарної системи.

Опозиціонери наполягають на тому, щоб влада Грузії виконали їхні вимоги до кінця дня.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.