Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового

Бойовики обстріляли позиції військових, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям

В понеділок, 5 липня, внаслідок обстрілу бойовиків у зоні ООС загинув майор Богдан Бродовський. Він служив у 93-й ОМБр «Холодний Яр». Про це повідомляє Facebook-сторінка бригади.

Бойовики обстріляли позиції військових, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям.

«Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади…Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового», - йдеться у повідомленні.

Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим із великим досвідом. У ЗСУ служив з 2002 року.

У 93-й бригаді офіцер почав служити ще до початку війни начальником продовольчої служби.