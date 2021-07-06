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    Події в Україні

    Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового

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    Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового

    Бойовики обстріляли позиції військових, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям

    В понеділок, 5 липня, внаслідок обстрілу бойовиків у зоні ООС загинув майор Богдан Бродовський. Він служив у 93-й ОМБр «Холодний Яр». Про це повідомляє Facebook-сторінка бригади.

    Бойовики обстріляли позиції військових, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям.

    «Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади…Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового», - йдеться у повідомленні.

    Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим із великим досвідом. У ЗСУ служив з 2002 року.

    У 93-й бригаді офіцер почав служити ще до початку війни начальником продовольчої служби.

    Теги: ЗСУ Холодний Яр
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    Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового