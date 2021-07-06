Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі військового
Бойовики обстріляли позиції військових, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям
Бойовики обстріляли позиції військових, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне з життям.
«Із глибоким сумом повідомляємо про загибель на передовій майора Бродовського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади…Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким військового», - йдеться у повідомленні.
Богдан Бродовський народився 17 квітня 1984 року. Був кадровим військовим із великим досвідом. У ЗСУ служив з 2002 року.
У 93-й бригаді офіцер почав служити ще до початку війни начальником продовольчої служби.