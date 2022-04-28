Підозра у держзраді. «Слуги» призупинили членство Ковальова у фракції

У «Слузі народу» заявили, що поведінка Ковальова та його спілкування з окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради

Партія «Слуга народу» та монобільшість у Верховній Раді ухвалили рішення щодо призупинки членства народного депутата Олексія Ковальова у фракції. Також політсила та фракція звернулися до генерального прокурора Ірини Венедіктової й голови Служби безпеки Івана Баканова із закликом порушити проти нього кримінальну справу. Про це йдеться у заяві політсили.

У партії зазначили, що Ковальов на цей час перебуває на Херсонщині й спілкується із російськими військовими, які не вчиняють щодо до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації.

«Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки й заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав», – повідомили у «Слузі народу».

Там заявили, що поведінка Ковальова та випадки його спілкування з окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

«Адже під час повномасштабного вторгнення росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ. З іншого боку, члени нашої партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою», – пояснили у політсилі.

Там наголосили, що поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції «Слуга народу», а його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває.

«Вона по суті є зрадою тих партійців і депутатів всіх рівнів, які сьогодні беруть участь у національному спротиві, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ та, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять перемовини з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України», – зауважили у «Слузі народу».

Нагадаємо, Ковальов був обраний нардепом за 186 округом у Херсонській області. У грудні минулого року стало відомо, що Ковальов придбав «4 канал», який належав Дмитру Добродомову. Наступного дня він задекларував купівлю телеканалу як «подарунок від батьків».

Після вторгнення Росії в Україну Ковальов повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес. У коментарі журналістам він божився, що з окупаційною владою не співпрацює. 12 квітня, за словами Ковальова, до нього додому у місті Гола Пристань приїжджали російські військові.