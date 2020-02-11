Підпал автівки журналістки: повідомлено підозру ймовірному замовнику



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Підозру повідомлено ймовірному замовнику, пособнику і підбурювачу підпалу автомобіля. Серед підозрюваних - працівник поліції

Прокурори спільно з СБУ встановили осіб, які можуть бути причетні до підпалу авто львівської журналістки, повідомлено про підозру ймовірному замовнику, пособнику і підбурювачу підпалу автомобіля. Серед підозрюваних - працівник поліції. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокуратури Львівської області повідомили про підозру ймовірному замовнику, пособнику і підбурювачу підпалу автомобіля львівської кореспондентки «Радіо Свобода», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у вчиненні вказаного злочину підозрюється раніше судимий львів’янин, відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці.

Окрім того, на думку слідства, до вчинення вказаного злочину, ймовірно, причетний працівник Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який у змові з ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану «роботу». Йому заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

Наразі вирішується питання про скерування до суду клопотання про обрання ймовірному замовнику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а працівнику поліції - клопотання про надання дозволу на затримання і доставлення до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Попередня правова кваліфікація вказаного злочину за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні здійснювали прокурори спільно зі слідчими та оперативними працівниками управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Вогнем було пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік. Ніхто з людей не постраждав. Кримінальне провадження відкрили за статтею «умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

6 лютого прокурорка Львівщини повідомила про затримання підозрюваного.

Відомо, що підозрюваний у підпалі автомобіля журналістки після втечі з місця злочину кілька разів змінював зовнішній вигляд.

Згодом повідомлялось, що Галицький районний суд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студента, якого підозрюють у підпалі авто Галини Терещук.