Головна Новини
search button user button menu button

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Французький суд виніс вирок громадянкам України
фото: Себастьян Ботеллі

У суді в Грассі постали дві жінки за звинуваченням у незаконній медичній практиці 

У Франції кримінальний суд Грасса виніс вирок у справі про незаконну медичну практику в одному з місцевих салонів краси. На лаві підсудних опинилися дві громадянки України – лікарка та менеджерка закладу, які організували підпільну мережу косметичних послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французьке видання nice-matin.

Повідомляється, що лікарка здійснювала маніпуляції, не маючи відповідної французької ліцензії на медичну практику. Менеджерка – займалася організаційними питаннями, пошуком клієнтів та логістикою препаратів, походження яких також викликало запитання у контролюючих органів.

Самі події датуються літом 2023 року. Поліцейська перевірка була проведена в салоні краси у Вільнев-Лубе.

«Коли офіцери зайшли до салону, там зчинилося велике хвилювання», – описав суддя. У задній кімнаті правоохоронці вилучили, серед іншого, велику кількість шприців. «У цьому салоні вони робили зачіски та ін'єкції ботоксу», – прокоментував суддя.

У суді жінка пояснила, що приїхала з України у 2023 році. Вона має диплом з косметичної хірургії. Щоб утримувати себе та свого сина-аутиста, вона почала робити ін'єкції клієнтам, з якими познайомилася через Instagram або TikTok.

За підрахунками правоохоронців, близько 900 клієнтів отримали лікування без будь-яких офіційних записів. Головуючий суддя наголосив на серйозності ризиків.

«Ми говоримо про громадське здоров’я, про людей, яких можна спотворити ін’єкціями. Ці знання у Франції мають бути підтверджені. Медицина має справу з життям і тілом, і це щастя, що людина повинна мати дозвіл на проведення будь-якої процедури», – заявили судді.

Обвинувачення вимагало 18 місяців умовного терміну та штрафу в розмірі €40 000 для лікарки, а також 8 місяців умовного терміну та штрафу в розмірі €20 000 для менеджерки.

«Коли я бачу, що на цьому слуханні немає потерпілих, пані може вважати себе щасливою, що все пройшло добре», – прокоментував прокурор Поль-Марі Феррі.

Зрештою, суд виніс підсудним однакові покарання: 8 місяців позбавлення волі умовно та штраф у розмірі €20 000.

Читайте також:

Теги: суд суддя Франція мода и красота українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Абсолютно сміховинно»: Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро прокоментував можливу провокацію РФ
«Абсолютно безглуздо». Глава МЗС Франції про ймовірну провокацію РФ з дроном
27 лютого, 18:15
Герман Галущенко
Адвокати Галущенка стверджують, що свідки не підтвердили причетність їхнього клієнта до корупційних схем
3 березня, 11:29
Народний депутат Артем Дмитрук незаконно покинув Україну у серпні 2024 року
Справа Дмитрука: Вестмінстерський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа
5 березня, 14:13
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
10 березня, 15:47
Андрій Шевченко незадоволений роботою українських рефері
Шевченко розніс арбітраж у турі Прем'єр-ліги та ініціював розслідування
9 березня, 12:59
Чиновниця приховала від держави майно
Чиновниця Одеської міськради не задекларувала майно на мільйони гривень: яке покарання світить
16 березня, 18:34
Комітет Конгресу змушує Пем Бонді свідчити під присягою
Генпрокурорка США даватиме свідчення у справі Епштейна
17 березня, 21:04
Сергій Ю. не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання провини
На Прикарпатті під суд потрапив посадовець ТЦК, який мобілізував сина загиблого військового
21 березня, 17:19
Депутат причетний до трагічної пожежі в Будинку профспілок, що сталась 2 травня 2014 року
Колишній депутат з Одещини постане перед судом за держзраду та співпрацю з ворогом
23 березня, 10:49

Новини

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua