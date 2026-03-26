Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції

У суді в Грассі постали дві жінки за звинуваченням у незаконній медичній практиці

У Франції кримінальний суд Грасса виніс вирок у справі про незаконну медичну практику в одному з місцевих салонів краси. На лаві підсудних опинилися дві громадянки України – лікарка та менеджерка закладу, які організували підпільну мережу косметичних послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французьке видання nice-matin.

Повідомляється, що лікарка здійснювала маніпуляції, не маючи відповідної французької ліцензії на медичну практику. Менеджерка – займалася організаційними питаннями, пошуком клієнтів та логістикою препаратів, походження яких також викликало запитання у контролюючих органів.

Самі події датуються літом 2023 року. Поліцейська перевірка була проведена в салоні краси у Вільнев-Лубе.

«Коли офіцери зайшли до салону, там зчинилося велике хвилювання», – описав суддя. У задній кімнаті правоохоронці вилучили, серед іншого, велику кількість шприців. «У цьому салоні вони робили зачіски та ін'єкції ботоксу», – прокоментував суддя.

У суді жінка пояснила, що приїхала з України у 2023 році. Вона має диплом з косметичної хірургії. Щоб утримувати себе та свого сина-аутиста, вона почала робити ін'єкції клієнтам, з якими познайомилася через Instagram або TikTok.

За підрахунками правоохоронців, близько 900 клієнтів отримали лікування без будь-яких офіційних записів. Головуючий суддя наголосив на серйозності ризиків.

«Ми говоримо про громадське здоров’я, про людей, яких можна спотворити ін’єкціями. Ці знання у Франції мають бути підтверджені. Медицина має справу з життям і тілом, і це щастя, що людина повинна мати дозвіл на проведення будь-якої процедури», – заявили судді.

Обвинувачення вимагало 18 місяців умовного терміну та штрафу в розмірі €40 000 для лікарки, а також 8 місяців умовного терміну та штрафу в розмірі €20 000 для менеджерки.

«Коли я бачу, що на цьому слуханні немає потерпілих, пані може вважати себе щасливою, що все пройшло добре», – прокоментував прокурор Поль-Марі Феррі.

Зрештою, суд виніс підсудним однакові покарання: 8 місяців позбавлення волі умовно та штраф у розмірі €20 000.

