Адвокати Галущенка стверджують, що свідки не підтвердили причетність їхнього клієнта до корупційних схем

З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко під час судового засідання Апеляційній палаті ВАКС заявив, що двоє свідків, які дали проти нього свідчення, є особами з підозрою та можуть мати упереджене ставлення, оскільки, перебуваючи на посаді, він висловлював претензії до якості їхньої роботи.

«Один свідок – це пан Кудрицький, який дав свідчення за кілька днів до початку самої операції – 7 листопада 2025 року, а другий свідок дав свідчення на наступний день після оголошення мені підозри. Тобто увесь час він нікого не цікавив. Насправді ці обидві особи з підозрами. Працюючи на посаді, я мав претензії як до одного так і до другого. Насправді, ці свідчення є неправдивими. Він згадував, що комусь щось там доводилось чути. А мені доводилось чути, що в Укренерго працювала російська компанія «Союз», яка є підрядником Міноборони РФ», – заявив Галущенко.

Також, за його словами, інший свідок Олександр Візір дав свідчення проти Галущенка наступного дня після вручення тому підозри.

«Хочу сказати, що він був звільнений теж за моєї участі. Більше того, після звільнення він влаштувався в Черкасиобленерго, і відповідним чином отримав там зарплату, працюючи в Києві, щоб отримати бронь. Має кримінальну справу, яка слухається в суді. Тому після порушення підозри і розголосу, я так розумію, виникло бажання розказати про якісь речі, які насправді не відповідають дійсності», – зазначає Галущенко.

Крім того, адвокати Галущенка заявили, що зі свідчень п’ятьох допитаних у провадженні осіб жодні не містять конкретних тверджень про причетність Галущенка до інкримінованих дій.

«У нашому провадженні пʼять свідків і жоден з них не говорить на пана Галущенка. Жоден. Свідок Візір говорить: «Я бачив Ігоря Миронюка та Германа Галущенка в кабінеті». Бачив? Так. А що він вчинив? Немає. Свідок Кудрицький, зацитую фразу: «Мені доводилося чути про те що Енергоатом беруть хабарі…». Мені доводилося чути. Він щось говорить проти безпосередньо пана Галущенка? Це показання чужих слів, які не можуть братися до уваги. Так самого інші свідки, про які зазначають. Кожен з них нічого не говорить. Якщо б були б показання конкретно на пана Галущенка, з приводу обʼєктивної сторони, «дав вказівку», «брав участь». Це було б фактично основою цього рішення, а цього немає», – говорить адвокат.