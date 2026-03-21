На Прикарпатті під суд потрапив посадовець ТЦК, який мобілізував сина загиблого військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Прикарпатті під суд потрапив посадовець ТЦК, який мобілізував сина загиблого військового
Сергій Ю. не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання провини
фото з відкритих джерел

Капітан недбало поставився до своїх обов’язків та не перевірив дані чоловіка

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у перевищенні повноважень та недбалому ставленні до служби начальника мобілізаційного відділення одного з ТЦК та СП. Він мобілізував на службу сина загиблого військового, хоч той мав право на відстрочку. Суд призначив офіцеру покарання – 18,7 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, капітан Сергій Ю., будучи начальником мобілізаційного відділення одного з ТЦК та СП, на початку лютого 2026 року під час заходів оповіщення дав вказівку поліцейським доставити чоловік до приміщення ТЦК, після цього його скерували на ВЛК та призвали на військову службу.

У матеріалах справи вказано, що капітан недбало поставився до своїх обов’язків та не перевірив дані чоловіка, який є сином загиблого на фронті військового та має право на відстрочку від мобілізації.

Сергій Ю. не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання провини. У постанові суду зазначено, що військовий не взяв до уваги, що чоловік має право на відстрочку, через неуважність.

Цю справу розглянула суддя Олександра Кардаш, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши військового винним у недбалому ставленні до служби та перевищенні повноважень. Йому призначили 18,7 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

«Главком» писав, що в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. 

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

До слова, у Луцькому районі чергова спроба оповіщення населення перетворилася на масову сутичку. Поблизу села Горянівка місцеві жителі взяли в облогу службовий автомобіль територіального центру комплектування, пошкодивши транспортний засіб. Під час виконання службових обов’язків групою оповіщення, дорогу військовим перегородив натовп місцевих мешканців. Ситуація швидко загострилася, люди поводилися агресивно, намагалися відчинити двері службового автомобіля та силоміць витягнути військовослужбовців. Люди били по автомобілю та пошкодили лобове скло.

У Слов’янську затримано підозрюваного у вбивстві поліцейського
У Слов’янську затримано підозрюваного у вбивстві поліцейського
На Прикарпатті під суд потрапив посадовець ТЦК, який мобілізував сина загиблого військового
На Прикарпатті під суд потрапив посадовець ТЦК, який мобілізував сина загиблого військового
Збитки на понад 100 млн грн. Правоохоронці викрили масштабні схеми в медичній сфері
Збитки на понад 100 млн грн. Правоохоронці викрили масштабні схеми в медичній сфері
Бюро економічної безпеки викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час роботи (відео)
Бюро економічної безпеки викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час роботи (відео)
Адвокати Жеваго прокоментували вручення йому підозри
Адвокати Жеваго прокоментували вручення йому підозри
Готував теракти біля адмінбудівель у Харкові: викрито 18-річного агента РФ
Готував теракти біля адмінбудівель у Харкові: викрито 18-річного агента РФ

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
