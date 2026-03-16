Чиновниця Одеської міськради не задекларувала майно на мільйони гривень: яке покарання світить

Лариса Голуб
Чиновниця приховала від держави майно
Керівниця відділу Одеської міськради не вписала у декларацію майно на суму понад 9,4 млн грн

Колишня начальниця відділу Одеської міськради не задекларувала активи на суму майже 9,5 млн грн, включаючи нерухомість, автомобілі та корпоративні права. Суд визнав посадовицю винною у декларуванні недостовірної інформації та призначив штраф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції. 

У повідомленні йдеться, що посадовиця приховала:

  • нерухомість на понад 2,8 млн грн (у декларації за 2022 рік)
  • понад 3,1 млн грн (за 2023 рік):
  • 2 квартири (44,7 кв.м в селі Крижанівка Одеської області та 74,8 кв.м у місті Одеса),
  •  6 земельних ділянок в Одеській і Миколаївській областях.
  • автомобіль «LAND ROVER RANGE ROVER» 2011 року випуску, вартістю 300 тис. грн;
  • вартість вантажного автомобіля SCANIA, 2012 року випуску;
  • корпоративні права у двох фермерських господарствах та товаристві з обмеженою відповідальністю в сукупному розмірі понад 500 тис. грн.

Роздільнянський районний суд Одеської області відносно начальниці відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради ухвалив вирок. 

«Посадовицю визнали винною у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 ККУ) та засудили до штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування, на 3 роки», – йдеться в повідомленні агентства.

«Главком» писав, що СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь. За даними слідства, підозрювані вимагали хабар у понад $600 тис. у керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. Правоохоронці кажуть, що організатори схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали $620 тис. з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Глава держави заявив про перші затримання.

До слова, 23 лютого НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис. 

1 січня 2026 року в Україні вперше стартувала кампанія звітування про лобістську діяльність
Лобісти подали перші звіти про свою діяльність до НАЗК: деталі
13 березня, 09:34
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
10 березня, 15:47
Жінку затримали одразу після отримання грошей у сумі 5 тис. євро
Бронювання через «працевлаштування» у виші: перед судом постане киянка-посередниця
5 березня, 12:13
Уряд звільнив Романа Ісаєнка 7 січня
Екскерівник Держлікслужби отримав підозру в недостовірному декларуванні
27 лютого, 10:30
Адміністрація Трампа добивається скасування статусу TPS для сирійців
Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців
26 лютого, 19:12
Кат утримував жінку у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу
У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду
24 лютого, 13:37
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
20 лютого, 23:02
Суд виніс вирок чоловіку, який ремонтував авто окупантів
Суд виніс вирок чоловіку, який ремонтував авто окупантів
19 лютого, 07:10
Сума штрафу подвоюється щотижня через невиконання рішення суду про розблокування російських пропагандистських каналів
Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок
18 лютого, 22:02

На Одещині пенсіонер вистрілив у собаку з цуценятами
На Одещині пенсіонер вистрілив у собаку з цуценятами
Пошкоджено продуктовий склад. Ворог атакував портову інфраструктуру Одещини
Пошкоджено продуктовий склад. Ворог атакував портову інфраструктуру Одещини
Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк
Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк
Експерт пояснив причини складної ситуації зі світлом на Одещині
Експерт пояснив причини складної ситуації зі світлом на Одещині
Ситуація зі світлом на Одещині найгірша в Україні через руйнування мережевої інфраструктури – ЗМІ
Ситуація зі світлом на Одещині найгірша в Україні через руйнування мережевої інфраструктури – ЗМІ

Новини

Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
