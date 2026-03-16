Чиновниця Одеської міськради не задекларувала майно на мільйони гривень: яке покарання світить

Керівниця відділу Одеської міськради не вписала у декларацію майно на суму понад 9,4 млн грн

Колишня начальниця відділу Одеської міськради не задекларувала активи на суму майже 9,5 млн грн, включаючи нерухомість, автомобілі та корпоративні права. Суд визнав посадовицю винною у декларуванні недостовірної інформації та призначив штраф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

У повідомленні йдеться, що посадовиця приховала:

нерухомість на понад 2,8 млн грн (у декларації за 2022 рік)

понад 3,1 млн грн (за 2023 рік):

2 квартири (44,7 кв.м в селі Крижанівка Одеської області та 74,8 кв.м у місті Одеса),

6 земельних ділянок в Одеській і Миколаївській областях.

автомобіль «LAND ROVER RANGE ROVER» 2011 року випуску, вартістю 300 тис. грн;

вартість вантажного автомобіля SCANIA, 2012 року випуску;

корпоративні права у двох фермерських господарствах та товаристві з обмеженою відповідальністю в сукупному розмірі понад 500 тис. грн.

Роздільнянський районний суд Одеської області відносно начальниці відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради ухвалив вирок.

«Посадовицю визнали винною у недостовірному декларуванні (ч. 1 ст. 366-2 ККУ) та засудили до штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування, на 3 роки», – йдеться в повідомленні агентства.

