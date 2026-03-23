Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Колишній депутат з Одещини постане перед судом за держзраду та співпрацю з ворогом

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Депутат причетний до трагічної пожежі в Будинку профспілок, що сталась 2 травня 2014 року
фото з відкритих джерел

До суду скеровано справу колишнього депутата міськради на Одещині, якого обвинувачують у державній зраді 

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата міської ради на Одещині. Йому інкримінують державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Як повідомили «Главкому» джерела у правоохоронних органах, йдеться про депутата Валентина Чернова.

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений разом із представниками проросійських політичних сил організував масовий захід в Одесі, під час якого лунали заклики щодо введення військ Російської Федерації в Україну під приводом «захисту російськомовного населення». 

«Обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі», – йдеться в повідомленні Офісу гепрокурора.

Що відомо про Валентина Чернова

Правоохоронці зазначають, що колишній депутат міської ради на Одещині Валентин Чернов підтримував постійний зв’язок із представниками Росії, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.

У березні-квітні 2014 року ексдепутат отримав інформацію про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради та вказівки з Росії щодо підтримки акції. Також політик неодноразово публічно закликав провести «референдум» про автономію Одеської області, заявляв про «дискримінацію російської мови» та підтримував анексію Криму.

За даними правоохоронців, Чернов постійно зустрічався зі співробітниками служби зовнішньої розвідки РФ, від яких отримував відповідні вказівки. Саме він на чолі «координаційної ради» організував проведення на Куликовому полі в Одесі так званого Антимайдану.

фото з відкритих джерел

Учасники заходу ініціювали звернення до російського диктатора Володимира Путіна про введення військ в Україну нібито для «захисту прав російськомовних громадян».

фото з відкритих джерел

Провокації призвели до трагічних подій в Одесі 2 травня.

фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань затримало колишнього депутата Одеської міської ради, якого підозрюють у причетності до провокацій, у жовтні минулого року.

Також повідомляється, що обвинувачений перебуває під вартою. Чернову загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. 

«Главком» писав, що Служба безпеки України активно використовує подвійних агентів для виявлення колаборантів, які погоджуються співпрацювати з російськими спецслужбами та готувати диверсії на підконтрольній Києву території. 

Як повідомлялося, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Теги: Одеса суд зрада державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua