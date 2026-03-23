Колишній депутат з Одещини постане перед судом за держзраду та співпрацю з ворогом

Депутат причетний до трагічної пожежі в Будинку профспілок, що сталась 2 травня 2014 року

До суду скеровано справу колишнього депутата міськради на Одещині, якого обвинувачують у державній зраді

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата міської ради на Одещині. Йому інкримінують державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Як повідомили «Главкому» джерела у правоохоронних органах, йдеться про депутата Валентина Чернова.

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року обвинувачений разом із представниками проросійських політичних сил організував масовий захід в Одесі, під час якого лунали заклики щодо введення військ Російської Федерації в Україну під приводом «захисту російськомовного населення».

«Обвинувачений публічно підтримував проведення незаконного «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ і закликав до реалізації подібного сценарію в Одесі», – йдеться в повідомленні Офісу гепрокурора.

Що відомо про Валентина Чернова

Правоохоронці зазначають, що колишній депутат міської ради на Одещині Валентин Чернов підтримував постійний зв’язок із представниками Росії, передавав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та координував діяльність підконтрольних проросійських організацій.

У березні-квітні 2014 року ексдепутат отримав інформацію про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради та вказівки з Росії щодо підтримки акції. Також політик неодноразово публічно закликав провести «референдум» про автономію Одеської області, заявляв про «дискримінацію російської мови» та підтримував анексію Криму.

За даними правоохоронців, Чернов постійно зустрічався зі співробітниками служби зовнішньої розвідки РФ, від яких отримував відповідні вказівки. Саме він на чолі «координаційної ради» організував проведення на Куликовому полі в Одесі так званого Антимайдану.

Події 2 травня 2014 року в Одесі фото з відкритих джерел

Учасники заходу ініціювали звернення до російського диктатора Володимира Путіна про введення військ в Україну нібито для «захисту прав російськомовних громадян».

Провокації призвели до трагічних подій в Одесі 2 травня.

Державне бюро розслідувань затримало колишнього депутата Одеської міської ради, якого підозрюють у причетності до провокацій, у жовтні минулого року.

Також повідомляється, що обвинувачений перебуває під вартою. Чернову загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

«Главком» писав, що Служба безпеки України активно використовує подвійних агентів для виявлення колаборантів, які погоджуються співпрацювати з російськими спецслужбами та готувати диверсії на підконтрольній Києву території.

Як повідомлялося, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.