Комітет Конгресу Сполучених Штатів Америки видав повістку генеральній прокурорці Пем Бонді

Комітет з нагляду палати представників Сполучених Штатів Америки 17 березня 2026 року видав офіційну повістку генеральній прокурорці Пем Бонді. Це сталося після того, як міністерство юстиції, на думку законодавців, не надало повної інформації щодо файлів Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Генеральну прокурорку Сполучених Штатів Америки Пем Бонді звинувачують у тому, що міністерство юстиції приховувало імена впливових соратників Епштейна під час оприлюднення документів.

«Міністерство юстиції приховало імена впливових соратників Епштейна під час оприлюднення мільйонів документів, пов’язаних із покійним фінансистом, який підтримував тісні зв’язки з впливовими політичними та бізнес-лідерами до та після того, як у 2008 році його засудили за схиляння неповнолітньої до проституції», – йдеться в заяві комітету.

Згідно з повісткою, 14 квітня Бонді має надати показання під присягою перед Комітетом з нагляду Палати представників.

Зауважимо, Епштейна заарештували у 2019 році, він помер у в'язниці. Його смерть була визнана самогубством.

«Главком» писав, що група сенаторів-республіканців закликала міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість.

До слова, оприлюднення багатотисячних архівів у справі Джеффрі Епштейна, яке мало стати актом державної прозорості, натомість перетворилося на джерело нових маніпуляцій.

Поки офіційні документи підтверджують зв'язки світової еліти із засудженим злочинцем, інтернет-простір заповнюють вигадки – від шпигунських ігор до фальшивих відео, створених штучним інтелектом.