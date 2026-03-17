Генпрокурорка США даватиме свідчення у справі Епштейна

Лариса Голуб
Комітет Конгресу змушує Пем Бонді свідчити під присягою
фото: Reuters

Комітет Конгресу Сполучених Штатів Америки видав повістку генеральній прокурорці Пем Бонді

Комітет з нагляду палати представників Сполучених Штатів Америки 17 березня 2026 року видав офіційну повістку генеральній прокурорці Пем Бонді. Це сталося після того, як міністерство юстиції, на думку законодавців, не надало повної інформації щодо файлів Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Генеральну прокурорку Сполучених Штатів Америки Пем Бонді звинувачують у тому, що міністерство юстиції приховувало імена впливових соратників Епштейна під час оприлюднення документів.

«Міністерство юстиції приховало імена впливових соратників Епштейна під час оприлюднення мільйонів документів, пов’язаних із покійним фінансистом, який підтримував тісні зв’язки з впливовими політичними та бізнес-лідерами до та після того, як у 2008 році його засудили за схиляння неповнолітньої до проституції», – йдеться в заяві комітету.

Згідно з повісткою, 14 квітня Бонді має надати показання під присягою перед Комітетом з нагляду Палати представників.

Зауважимо, Епштейна заарештували у 2019 році, він помер у в'язниці. Його смерть була визнана самогубством.

«Главком» писав, що група сенаторів-республіканців закликала міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість. 

До слова, оприлюднення багатотисячних архівів у справі Джеффрі Епштейна, яке мало стати актом державної прозорості, натомість перетворилося на джерело нових маніпуляцій.

Поки офіційні документи підтверджують зв'язки світової еліти із засудженим злочинцем, інтернет-простір заповнюють вигадки – від шпигунських ігор до фальшивих відео, створених штучним інтелектом. 

Теги: Епштейн США суд Генпрокурор

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

