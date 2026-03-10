Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа

Компанію Anthropic визнали загрозою нацбезпеці після конфлікту з Пентагоном.

Американська компанія Anthropic, розробник моделей штучного інтелекту Claude, подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, Пентагону та міністра оборони Піта Гегсета. Компанія вимагає скасувати рішення, за яким її визнали загрозою національній безпеці та позбавили федеральних контрактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, уряд США присвоїв компанії статус supply-chain risk – це означає, що влада вважає її потенційною загрозою для державної безпеки. Зазвичай такий статус застосовують до іноземних компаній із країн-суперників США, а не до американських технологічних фірм.

У позові Anthropic заявила, що рішення адміністрації Дональда Трампа є незаконним і виходить за межі її повноважень. У компанії вважають, що влада фактично покарала її за відмову погодити використання своїх технологій штучного інтелекту з Міністерством оборони США.

Anthropic пояснила, що готова співпрацювати з урядом, але вимагала чітких гарантій щодо того, як саме використовуватимуть її технології. Зокрема, компанія хотіла запобігти застосуванню своїх систем для масового стеження або створення автономної зброї.

Натомість адміністрація США вважає, що відмова компанії дозволити використання своїх інструментів у всіх законних сценаріях створює ризики для національної безпеки. У Вашингтоні переконані, що технології Anthropic можуть бути важливими для роботи американських військових.

У компанії також заявили, що рішення про розірвання контрактів ухвалили з порушенням процедури. Тому Anthropic звернулася до федерального апеляційного суду у Вашингтоні з вимогою переглянути рішення Пентагону.

Контракт між Anthropic і Міністерством оборони США оцінюється приблизно у $200 млн. Після подання позову компанію підтримали 37 дослідників у сфері штучного інтелекту з провідних технологічних компаній, зокрема OpenAI та Google. Вони заявили, що подібні дії уряду можуть нашкодити позиціям США у глобальній конкуренції у сфері ШІ.

