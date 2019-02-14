У чергах на блокпостах російських окупаційних військ продовжують вмирати люди



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За даними СММ ОБСЄ нервова обстановка в роботі блокпостів у холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ наражає на небезпеку мирне населення, серед якого переважно люди похилого віку

Збройні формування РФ та їхні найманці продовжують затримувати людей у чергах на блокпостах уздовж лінії зіткнення, що загрожує життю та здоров’ю цивільного населення. Так, днями на блокпості поблизу Горлівки в очікуванні переходу помер чоловік. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Від персоналу моргу в тимчасово окупованій Горлівці представники СММ ОБСЄ дізналися про те, що 7 лютого цього року до них доправили померлого чоловіка віком від 50 до 59 років. Дружина та син померлого розповіли, що на момент смерті чоловік очікував у автобусі своєї черги на перетин лінії зіткнення до підконтрольної владі України території. За їхніми словами, у чоловіка вже були проблеми з серцем і він нещодавно пережив черговий серцевий напад.

Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг, неорганізованість та нервова обстановка в роботі блокпостів у холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ вкотре наражає на небезпеку мирне населення, серед якого переважно люди похилого віку, а також зі слабким здоров’ям.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».