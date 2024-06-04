Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне

Ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро за 1000 л

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада все ж таки підтримала у першому читанні альтернативний №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. За основу саме альтернативний – 227. Там теж норма про газ прописана інакше (менше акциз)», – повідомив Железняк.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.

У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Раніше повідомлялося, що Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби.