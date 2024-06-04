Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне
фото ілюстративне

Ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро за 1000 л

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада все ж таки підтримала у першому читанні альтернативний №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. За основу саме альтернативний – 227. Там теж норма про газ прописана інакше (менше акциз)», –  повідомив Железняк.

Законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизного податку на моторні палива.

Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне фото 1

У 2028 році передбачається, що ставка акцизу на бензин становитиме 359 євро, на дизель – 330 євро, а на газ – 70 євро.

Раніше повідомлялося, що Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби.

Теги: пальне Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законопроєкт №11079-1 ухвалено у другому читанні 279 голосами
Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ
8 травня, 14:46
Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни
Звільнення Сольського та розділення Мінрегіону. Нардеп анонсував новини в Раді
8 травня, 21:46
Рада сьогодні має розглянути розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури
Розділення Мінрегіону: «слуга» Безгін пояснив помилку влади
9 травня, 08:56
Аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році
Названо найбагатшу фракцію українського парламенту
9 травня, 10:34
Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву
Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву
9 травня, 11:20
Проєкт на початку повномасштабного вторгнення підтримала більшість депутатів, але тепер щодо нього не відбувається жодного руху
Позбавлення колаборантів державних нагород. Автор законопроєкту пояснив, чому зупинився процес
15 травня, 10:10
Законопроєкт передбачає дієвий механізм відшкодування страхових виплат
Верховна Рада схвалила реформу автострахування
21 травня, 14:39
За порушення комендантської години депутати хотіли запровадити штрафи від 8,5 тис. до 17 тис. грн
Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години
22 травня, 12:59
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС
Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом
22 травня, 12:14

Економіка

Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне
Рада зробила перший крок до збільшення акцизів на пальне
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби
Уряд планує зняти бар’єри на ввезення в Україну енергообладнання
Уряд планує зняти бар’єри на ввезення в Україну енергообладнання
УСПП оцінив наслідки зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії
УСПП оцінив наслідки зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії
З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу
З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
16K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
12K
Китай ставить Кремль на коліна
12K
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
7896
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
6963
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua