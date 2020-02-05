Після поразки «слуга» Алєксєйчук знову планує балотуватися до Верховної Ради



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Кандидат від «Слуги народи» Вікторія Алєксєйчук знову хоче торувати шлях до парламенту

4 лютого Вікторія Алєксєйчук оприлюднила е-декларацію, як кандидата на посаду нардепа

Колишній кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» Вікторія Алєксєйчук, яка влітку програла вибори у харківському 174 окрузі, знову має намір підкорювати Верховну Раду, але вже у 179 окрузі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту НАЗК.

Пані Алєксєйчук 4 лютого оприлюднила електронну декларацію за 2019 рік, як кандидата на посаду народного депутата. Згідно з офіційним документом, у її власності є дві квартири, кімната і гараж у Харкові. Ще одна квартира площею 50,8 кв. м записана на доньку Аліну.

За 2019 рік вона задекларувала 310 тис. грн доходу, який складався із заробітної плати.

Потенційний кандидат у нардепи нині працює доцентом Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року Вікторія Алєксєйчук посіла друге місце в одномандатному 174 окрузі у Харкові. Її результат становив 33,14%. Натомість переможцем став самовисуванець і народний депутат Олександр Фельдман, який узяв 37,24%.

Як повідомляв «Главком», Центральна виборча комісія на черговому засідання 3 лютого зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року. Ним став Ігор Швайка.

Швайку було висунуто кандидатом у народні депутати України в ОВО № 179 25 січня 2020 року на XLIV Зʼїзді політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода».

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.