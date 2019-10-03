Під Києвом чиновники отримали відкати за ремонт сільських доріг за 17 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для отримання бюджетних коштів директор «Гарант Люмах» віддавав 20% від вартості укладених договорів посадовим особам Києво-Святошинської ради

Прокуратура підозрює посадовців Києво-Святошинського району Київської області, чотирьох сільрад та ТОВ «Гарант Люмах» у привласненні бюджетних коштів під час ремонту і реконструкції доріг на загальну суму 17 млн грн. Про це йдеться в ухвалах Печерського райсуду Києва від 24 вересня.

За даними слідства, у 2018 році Києво-Святошинська районна рада Київської області виділила кошти для проведення капітального ремонту доріг у межах чотирьох сільських громад (Малютинська, Білогородська, Личанська, Крюківщинська).

Правоохоронці встановили, що директор «Гарант Люмах» за попередньою змовою з посадовими особами Києво-Святошинської райради та головами окремих сільських рад задля уникнення процедури електронних державних закупівель товарів і послуг Prozorro розподілили предмет закупівлі (капітальний ремонт і реконструкція доріг) на окремі вулиці і ділянки вулиць, що в свою чергу дало їм змогу обрати заздалегідь визначеного виконавця робіт – «Гарант Люмах».

В результаті «Гарант Люмах» уклав договори з сільськими радами (Малютинська, Білогородська, Личанська, Крюківщинська) на загальну суму близько 17 млн грн.

Під час допиту осіб, які ремонтували дороги (зокрема, бригадира), встановлено, що під час капремонту було завищено вартість робіт, кількість фактично використаних матеріалів, та зроблено неякісний ремонт доріг. Також слідчі з’ясували, що для отримання бюджетних коштів директор «Гарант Люмах» віддавав 20% від вартості укладених договорів посадовим особам Києво-Святошинської ради.

Суд надав слідчим доступ до договорів, укладених між ТОВ «Гарант Люмах» та Малютинською, Білогородською, Личанською та Крюківщинською сільськими радами у 2017-2018 рр.

Директором та засновником київського ТОВ «Гарант Люмах», яке було створене у 2017 р., є Сергій Люмах.

Джерело: Наші гроші