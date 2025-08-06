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Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Пожежа на півдні Франції вирує вже добу
фото: скріншот з відео

Вогонь у департаменті Од швидко поширюється через сильні пориви вітру та суху рослинність

Півдні Франції з вівторка, 5 серпня, охопила масштабна лісова пожежа, яка охопила понад 15 тисяч гектарів землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Пожежа вирує в департаменті Од. Щонайменша одна людина загинула, дев'ять осіб отримали поранення, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Без світла залишилися близько 2500 будинків.

За даними міністерства екології Франції, ця пожежа стала наймасштабнішою з 1976 року. «Лише одна пожежа, яка сталася у 2022 році, з 1976 року охопила площу, що перевищує 10 тисяч гектарів», – заявили у міністерстві.

У відомстві додали, що пожежа в департаменті Од демонструє масштаб наслідків зміни клімату. Вогонь поширюється з винятковою швидкістю через сильні пориви вітру та надзвичайно суху рослинність.

«Вчора з 17:30 до 18:00 жандарми разом з муніципальним радником обійшли всі будинки, щоб евакуювати мешканців двох районів, що знаходяться під загрозою займання», – розповів місцевий мер.

Для гасіння пожежі залучено приблизно дві тисячі пожежників та авіацію. Метеорологи оголосили червоний рівень загрози.

Нагадаємо, наприкінці липня масштабна лісова пожежа вирувала у Греції. Це сталося поблизу Афін і в інших регіонах країни через аномальну спеку.

Як зазначали метеорологи, середземноморський регіон вважається вразливим до лісових пожеж через кліматичні зміни.

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Теги: пожежа клімат Франція

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