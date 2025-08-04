Румунія посилює заходи безпеки на збройових заводах після інциденту

Міністр економіки Румунії Раду Міруца оголосив про посилення заходів безпеки на об’єктах військової інфраструктури країни. Таке рішення було ухвалено після інциденту, що стався минулими вихідними на Куджирському механічному заводі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду Міруца.

Міруца повідомив, що видав наказ, який відновлює обов’язкову вимогу отримання дозволу Міністерства економіки та перевірки службою безпеки для доступу на територію збройових заводів і складів. Ця вимога була скасована в січні 2025 року.

Також міністр розпорядився терміново оновити всі плани безпеки для об’єктів оборонної інфраструктури, складських приміщень і виробничих зон.

«Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості і самому попросити звільнення», – додав Міруца.

Нагадаємо, на збройовому заводі в місті Куджир у Румунії сталася масштабна пожежа, влада розглядає версію саботажу. Як передає «Главком», про це пише Radio Romania Actualitati.

На збройовому заводі в місті Куджир сталася масштабна пожежа. За даними влади, збитки від пожежі склали понад €400 тис. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, водночас знищено щонайменше 150 тис. кулеметних набоїв, ще близько 250 тис. можуть бути непридатними до використання.

Міністр економіки Раду Міруце не виключає можливості саботажу, проте остаточну причину з’ясовує поліція. Пожежу вдалося локалізувати лише через шість годин, під час гасіння пролунали кілька вибухів.