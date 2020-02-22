Samsung закриває завод в Південній Кореї через коронавірус



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Компанія планує провести дезінфекцію приміщень

22 лютого у співробітника Samsung Electronics, який працює в Південній Кореї, був виявлений новий коронавірус

Компанія Samsung Electronics закриває завод з виробництва смартфонів в Південній Кореї після того, як у одного з працівників виявили коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 22 лютого у співробітника Samsung Electronics, який працює в Gumi Complex, був виявлений новий коронавірус (Covid-19).

Завод закривають до ранку 24 лютого, а поверх, де працює заражений співробітник, буде закрито до 25 лютого. Компанія планує провести дезінфекцію приміщень. Також компанія ізолювала співробітників, які контактували із зараженим колегою.

Як відомо, японські автомобільні корпорації Toyota і Honda призупинили роботу своїх заводів в Китаї через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.

Також в Ухані жінка без симптомів коронавірусу заразила п’ятьох родичів.