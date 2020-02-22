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    Технології

    Samsung закриває завод в Південній Кореї через коронавірус

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    <p>Компанія планує провести дезінфекцію приміщень</p> - Samsung закриває завод в Південній Кореї через коронавірус

    Компанія планує провести дезінфекцію приміщень

    22 лютого у співробітника Samsung Electronics, який працює в Південній Кореї, був виявлений новий коронавірус

    Компанія Samsung Electronics закриває завод з виробництва смартфонів в Південній Кореї після того, як у одного з працівників виявили коронавірус.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що 22 лютого у співробітника Samsung Electronics, який працює в Gumi Complex, був виявлений новий коронавірус (Covid-19).

    Завод закривають до ранку 24 лютого, а поверх, де працює заражений співробітник, буде закрито до 25 лютого. Компанія планує провести дезінфекцію приміщень. Також компанія ізолювала співробітників, які контактували із зараженим колегою.

    Як відомо, японські автомобільні корпорації Toyota і Honda призупинили роботу своїх заводів в Китаї через спалах коронавірусу.

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.

    Також в Ухані жінка без симптомів коронавірусу заразила п’ятьох родичів.

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