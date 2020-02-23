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    У світі

    Суд американського міста заблокував розміщення інфікованих коронавірусом

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    Центр, в якому планується розмістити інфікованих, знаходиться дуже близько до житлових зон і не має належних умов для розміщення пацієнтів без ризиків для суспільства - Суд американського міста заблокував розміщення інфікованих коронавірусом
    Центр, в якому планується розмістити інфікованих, знаходиться дуже близько до житлових зон і не має належних умов для розміщення пацієнтів без ризиків для суспільства

    Постановою судді забороняється трансфер людей, інфікованих коронавірусом в будь-яку точку міста

    Суд міста в Південній Каліфорнії заблокував розміщення людей, інфікованих коронавірусом.

    Про це повідомляє CNN.

    Уточнюється, що рішення про трансфер інфікованих було тимчасово заблоковано рішенням федерального судді міста Коста-Меса, де людей планували розмістити на карантин.

    Під час розгляду в суді заявили, що центр, в якому планується розмістити інфікованих, знаходиться дуже близько до житлових зон і не має належних умов для розміщення пацієнтів без ризиків для суспільства.

    «Подача цієї судової заборони була єдиним способом зупинити процес, щоб всі жителі Коста-Меса і округу Оріндж могли зрозуміти плани щодо захисту пацієнтів, а також нашої спільноти і регіону», – сказав мер міста.

    Уточнюється, що постановою судді забороняється трансфер людей, інфікованих коронавірусом в будь-яку точку міста Коста-Меса до наступних слухань, які повинні відбутися вже в понеділок вдень.

    «Нашим головним пріоритетом є безпека цієї спільноти і тих, хто живе в цьому регіоні. Ми не отримали ніякої інформації щодо того, як буде підготовлений об’єкт, які запобіжні заходи будуть прийняті для захисту тих, хто знаходиться на об’єкті, а також тих, хто живе поблизу, і інших важливих заходів планування», – сказано в офіційній заяві міської влади.

    Нагадаємо, станом на ранок 23 лютого у Китаї від коронавірусу померли 2442 людини, кількість підтверджених випадків зараження сягнула 76 936. Зареєстровано понад 4,1 тис. випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

    Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

    Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

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