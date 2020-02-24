Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином



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Міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька

Обсервація і карантин суттєво відрізняються

Міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька пояснила, що обсервація - це перебування здорових людей в умовах ізоляції. Вона проводиться для постійного медичного спостереження.

Про це Скалецька заявила у відеозверненні у Facebook.

«Хотіла б уточнити. Обсервація і карантин суттєво відрізняються. Карантин - це той режим, який оголошується на зоні, на певній території, котра має значні поширення зараження й де потрібно контролювати пересування людей», - заявила глава МОЗ.

Обсервація ж, за словами Скалецької, означає дещо інше.

«Якщо ми говоримо про обсервацію, то це тоді, коли ми маємо здорових людей, які поміщені в умови ізоляції для постійного медичного спостереження. Для того щоб унеможливити поширення вірусу», - пояснила міністр.

Також вона в черговий раз повторила, що в Україні наразі немає інфікованих коронавірусом людей.

Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

До слова, ЗМІ показали фейкове фото Скалецької у Нових Санжарах.