  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином

    • Розсилка
    Міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька&nbsp; - Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином
    Міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька 

    Обсервація і карантин суттєво відрізняються

    Міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька пояснила, що обсервація - це перебування здорових людей в умовах ізоляції. Вона проводиться для постійного медичного спостереження.

    Про це Скалецька заявила у відеозверненні у Facebook.

    «Хотіла б уточнити. Обсервація і карантин суттєво відрізняються. Карантин - це той режим, який оголошується на зоні, на певній території, котра має значні поширення зараження й де потрібно контролювати пересування людей», - заявила глава МОЗ.

    Обсервація ж, за словами Скалецької, означає дещо інше.

    «Якщо ми говоримо про обсервацію, то це тоді, коли ми маємо здорових людей, які поміщені в умови ізоляції для постійного медичного спостереження. Для того щоб унеможливити поширення вірусу», - пояснила міністр.

    Також вона в черговий раз повторила, що в Україні наразі немає інфікованих коронавірусом людей.

    Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

    Як повідомлялося, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

    До слова, ЗМІ показали фейкове фото Скалецької у Нових Санжарах.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Україна карантин Зоряна Скалецька вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ