Експерт: В Європі погано розуміють, яка насправді мета у путінських трубопроводів

«Путінські мегапроєкти – це механізм кремлівської клептократії»

Проєкт «Північний потік-2» та подібні йому, служать механізмом збагачення для Путіна та його близького оточення. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар. «В Європі погано розуміють, що мегапроєкти путінських потоків («Північного потоку», «Південного потоку», «Турецького потоку», Північного потоку – 2», «Сили Сибіру», «Сили Сибіру – 2») – це робочий механізм функціонування кремлівської клептократії. Так ось, з цієї точки зору, «Північний потік – 2» свою місію виконав – Ротенберги (родина Ротенбергів за рейтингом Forbes 2020 року є найбагатшою в Росії) і Путін добряче заробили на його суходільній ділянці від Ямалу до Усть-Луги на Балтиці, свідченням чого його палац під Геленджиком», – зазначив експерт.

Гончар виловив сумнів, що «Північний потік – 2» взагалі введуть в експлуатацію, навіть, якщо його добудують. «Роботи з продовження «Північного потоку – 2» ведуться. Але проблема в тім, що просте завершення будівництва якоїсь конструкції не тотожне її введенню в експлуатацію. Бо вона має бути сертифікована. Сертифікатор газопроводу, норвезька Det Norske Veritas, відійшов від проєкту повністю. Роботи ж полягають не тільки в тому, щоби зварити труби і покласти їх на дно морське. У Балтійському морі є ділянки, де пролягають стратегічно важливі для Скандинавії підводні кабелі ліній волоконно-оптичного зв’язку, їх потрібно перетнути, прокладаючи труби. Цими роботами мала займатися данська інжинірингова компанія Ramboll, яка теж відійшла від проєкту. Німецька Bilfinger теж покинула проєкт, а вона повинна була змонтувати систему технологічного зв’язку і безпеки газопроводу… Прокладання труби зі швидкістю черепахи закликає символізувати упертість, цілеспрямованість Росії, «Газпрому», Путіна у тому, щоби завершити цей проєкт. Гаразд, добудують, а що далі? Газопровід буде нефункціональний. Бо у газотранспортної системи, що працює під надвисоким тиском немає зайвих запчастин, якщо чогось одного бракує, система не працюватиме», – наголосив експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, Північний потік (Nord Stream) – газопровід від Росії до Німеччини, перша гілка якого вже збудована, а саме частина між Виборгом та Ґрайфсвальдом. Магістральний газопровід «Північний потік» через Балтійське море з’єднав Росію і Європейський Союз. Газопровід безпосередньо пройшов територією Росії, Швеції, Данії і Німеччини. Його довжина склала близько 1,2 тис. км. «Північний потік – 2» (Nord Stream-2) – проєкт розширення діючого у Балтійському морі газогону «Північний потік», довжиною 1234 км. За задумом газогін має проходити через економічні зони та територіальні воді п'яти країн: Данії (147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 км). Початковий проєкт передбачає будівництво і роботу двох ниток газогону загальною потужністю 55 млрд кубічних метрів газу на рік через Балтійське море до Німеччини. Маршрут має проходити уздовж існуючої першої нитки «Північного потоку».



