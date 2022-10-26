Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня

«Главком» зібрав усе важливе, що трапилося сьогодні, 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, триває 245 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Ядерні навчання у Росії

Росія провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Кремлівський диктатор також заявив про ядерну загрозу, яка нібито іде з боку України, повторивши фейк про «брудну бомбу» України.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначає, що Росія використовує ядерні навчання як привід для провокування ескалації.

«В умовах повномасштабної агресії РФ та регулярних випадків ядерного шантажу, Росія може використати навчання як привід для провокування ескалації. Ядерні навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет в умовах очевидної неадекватності російського керівництва становлять глобальну загрозу людству», – застерігає Центр стратегічних комунікацій.

Візит президента Гвінеї-Бісау

До України з робочим візитом прибув президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідує нашу країну після 24 лютого. Радий вітати в Україні.

Президент Гвінеї-Бісау після візиту до Москви приїхав до Києва і заявив про нібито бажання Росії розпочати діалог. Український президент Володимир Зеленський відповів на це, що для діалогу потрібно поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це йшлося під час спільного брифінгу двох президентів.

Ембало розповів, що вчора був у Росії, і російський диктатор Володимир Путін просив передати Зеленському меседж. За словами президента Гвінеї-Бісау, Путін заявив про готовність до діалогу із Зеленським.

Додамо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сіссоку Ембало учора, 25 жовтня. Під час переговорів президент Гвінеї-Бісау висловив свою зацікавленість у закупках у Росії фрегатів для своїх Військово-морських сил. Водночас Ембало дав зрозуміти, що його країні нічим платити за техніку, яку він просить у Росії.

Черговий обмін полоненими

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула десятьох військовослужбовців. Серед них є один офіцер та дев’ять рядових і сержантів.

Також було передано тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

Співпраця з Ізраїлем

За даними видання New York Times, днями Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, корисні для враження іранських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, які Росія використовує проти України, заявив, що наша країна на початку шляху співпраці з Ізраїлем.

«Усіх бентежать наші відносини. Усі хочуть більш теплих відносин, які є між нашими суспільствами. Скажу чесно, я задоволений останніми днями тим, що ми почали працювати… Ми на початку нашої співпраці. Спостерігається позитивний тренд у відносинах з Ізраїлем. Я за це вдячний», – сказав глава Української держави, підкресливши, що присвячує багато часу тематиці відносин з ізраїльськими партнерами.

Зеленський зазначив, що наразі почали співпрацю українська та ізраїльська розвідки. Однак він відмовився деталізувати, як саме це відбувається.

Ситуація на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку та не віддають території ворогу.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду.

«На півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови, я маю на увазі дощ, роблять нас трохи повільнішими. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми продовжуватимемо це робити», – уточнив Резніков.

Також стало відомо, що українські захисники встановили прапор України у селі Невське, що у Луганській області.

Екскомандувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес заявив, що упродовж наступних двох місяців українські військові зможуть витиснути російських окупантів на лінію станом на 23 лютого 2022 року.