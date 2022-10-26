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Ядерні навчання Росії: Україна попередила світ про глобальну загрозу

Надія Клочко
glavcom.ua
Ядерні навчання Росії: Україна попередила світ про глобальну загрозу
Росія провела ядерні навчання «Гром-2022»
фото ілюстраційне

Центр стратегічних комунікацій наголошує, ядерні навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет в умовах очевидної неадекватності російського керівництва становлять глобальну загрозу людству

Росія використовує ядерні навчання як привід для провокування ескалації. Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Аналітики Центру пояснюють, що анонсовані Росією ядерні навчання «Грім» є щорічними і передбачають запуски гіперзвукових і міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

«Самі по собі навчання «Грім» не є екстраординарними, адже випробовуються носії ядерної зброї (ракети), а не ядерні боєзаряди», – зазначається у повідомленні.

У Центрі зазначають, що Росія не проводила навчальних ядерних вибухів протягом 32 років, тому «технічний стан її ядерного арсеналу викликає обґрунтовані занепокоєння».

«В умовах повномасштабної агресії РФ та регулярних випадків ядерного шантажу, Росія може використати навчання як привід для провокування ескалації. Ядерні навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет в умовах очевидної неадекватності російського керівництва становлять глобальну загрозу людству», – застерігає Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, Росія сьогодні, 26 жовтня, провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Зазначимо, це уже другі ядерні навчання Росії у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

До слова, аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадали, що нещодавні заяви Росії про «українську брудну бомбу» не є чимось новим – російська пропаганда уже неодноразово поширювала фейки нібито про підготовку застосування Україною такої зброї. У центрі вважають, що Росії навряд чи вдасться переконати світ у реальності загрози «української брудної бомби», однак ці заяви викликають занепокоєння.

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Теги: росія ядерна зброя військові навчання

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