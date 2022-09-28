П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу

Пропонуємо вам трохи позитиву у традиційній вечірній підбірці хороших новин

Сьогодні, у понеділок, 28 вересня, триває 217 доба повномасштабної війни з РФ. Сьогодні українці раділи новим перемогам наших захисників, з інтересом спостерігали за росіянами, які спричинили колапс на прикордонних пунктах, утікаючи від мобілізації, а також дякували США за додаткові системи Himars, які робитимуть в Україні «смерть ворогам».

ЗСУ продовжують звільняти від окупантів українські землі

Наступ українських воїнів триває. Сьогодні стало відомо, що Збройні сили України спільно з бійцями Національної гвардії звільнили село Новоселівка Донецької області.

Також воїни 95 окремої десантно-штурмової бригади показали відео зі звільненого села на Донеччині. Військові розповіли, що попри потужний опір противника – танковий полк, артилерія та мотострілецькі підрозділи, – вони знищили оскаженілого противника.

Нова зброя від США та підтримка партнерів

Приємнішим сьогоднішній вечір для українців зробила новина з-за океану. Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Окрім 18 Himars та боєприпасів до них, до пакета входять також 12 систем «Титан», які використовуються для боротьби з безпілотниками. Також у пакеті передбачене фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різноманітних радарів, засобів зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів, а також обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування та навчання.

Також сьогодні, після оголошення намальованих Росією результатів так званих референдумів на окупованих територіях, президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з лідерами держав-партнерів. Зокрема, український президент поговорив з прем'єркою Британії Ліз Трасс. Зеленський наголосив, що Україна очікує реакцію Лондона на фейкові референдуми РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Лідери країн обговорили успішний обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися понад 200 українських захисників, ситуацію навколо Запорізької АЕС та проведення на окупованих територіях так званих референдумів.

Також Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Чергова «бавовна» на окупованій території

Збройні сили України завдали удару по готелю «Колос» у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Відомо, що у готелі розміщувався штаб російських окупантів. Про втрати ворога поки невідомо, але українці «тримають кулачки».

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на окупованій Луганщині глибоко в тилу російської армії «постійно відбуваються якісь вибухи». За словами Гайдая, українські захисники на Луганщині вже завдали удару по ешелону рашистів, яких мобілізували після 21 вересня.

«Напевно, окупанти дослухалися до заклику нашого президента Володимира Зеленського, і вони курять тепер там, де потрібно. Тому що командні пункти, що казарми, що склади, зібрання техніки, ну і от ешелон – так, все це дійсно відбувається», – сказав він.

Скільки техніки Росія «подарувала» ЗСУ

ЗМІ підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали трофейної зброї РФ більше, ніж постачали найбільші країни-партнери. Україна тільки за документально підтвердженими даними отримала як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем.

За даними сайту Oryx, який здійснює оцінку втрат сторін за відео- і фотопідтвердженнями, під час контрнаступу на Харківщині російська армія «подарувала» ЗСУ техніки і зброї на суму понад $400 млн. Загалом з початку війни ЗСУ «затрофеїли» 387 російських танків. Найбільшим постачальником танків після Росії є Польща, яка передала Україні до 230 танків Т-72 і близько 50–70 польської модернізації цих танків – РТ-91.

Росіяни штурмують кордони

Утікачі від путінської мобілізації змушені по кілька діб стояти у величезних чергах на кордоні. Особливо напружена ситуація склалася на кордонах з Грузією та Казахстаном. Українців розвеселили відео обстановки на кордоні із Казахстаном на контрольно-пропускному пункті «Тепле». Там росіяни почали будувати вігвами із підручних матеріалів. Багато кому доводиться спати просто неба. Щоб зігрітися, люди палять багаття.

А на кордоні з Грузією росіяни залишають гори сміття, що, як можна було уже помітити, є звичною поведінкою для громадян держави-агресорки.

Також мережу розвеселило сьогодні відео з-за поребрика, як офіцер росармії розказує, що має букет проблем зі здоров'ям, однак його «висмикнули з відпустки і призначили командувати полком, який я навіть не формував». За словами офіцера, хвороби та травми, такі як грижі, пластини в голові тощо, не є причиною не служити.

«Я не знаю, чи з вами піду на завдання. Нічого не знаю... Чим будемо забезпечені – теж не знаю... У мене теж грижі, коліна, напівсліпий... Живу на пігулках і на блокадах», – сказав офіцер у своїй «мотиваційній» промові перед мобілізованими.