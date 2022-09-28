Зеленський зідзвонився з Ліз Трасс: про що говорили

Україна очікує реакцію Лондона на фейкові референдуми РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс. Про це глава держави повідомив в соцмережах.

Зеленський наголосив, що Україна очікує реакцію Лондона на фейкові референдуми РФ.

«Велика Британія завжди була одним із лідерів підтримки України. Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Лідери країн обговорили успішний обмін військовополоненими, під час якого додому повернулися понад 200 українських захисників, ситуацію навколо Запорізької АЕС та проведення на окупованих територіях так званих референдумів.

Нагадаємо, Ліз Трасс обіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.