П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу

Пропонуємо вам трохи позитиву у традиційній вечірній підбірці хороших новин

Сьогодні, 29 вересня, триває 218 доба повномасштабної війни з РФ. Сьогодні українці раділи новим успіхам наших захисників, вітали проведення чергового обміну полоненими та спостерігали за поневіряннями російських утікачів від мобілізації.

Контрнаступ ЗСУ

Опублікована інтерактивна карта контрнаступу ЗСУ за останній тиждень. Успішні дії ЗСУ не зупинилися в Харківській області, а перейшли й на Луганську. Поточна ситуація може відрізнятися від зображеної на карті, адже наші воїни продовжують роботу.

Також Генштаб ЗСУ поділився успіхами авіації Сил оборони протягом поточної доби. По окупантах було завдано сім ударів.

«Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили чотири командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Новий обмін полоненими

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула шість громадян – чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна.

Андрушу Вікторію 27 березня рашисти забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО. Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь.

ЗСУ продовжують нищити техніку окупантів

Російський безпілотник «Орлан-10» сьогодні був збитий українськими воїнами в Сумській області. Наші захисники не просто збили російський дрон, а зробили це за допомогою стрілецької зброї. Ось так декількома автоматними чергами ЗСУ назавжди приземлили російську «пташку» вартістю понад $100 тис.

А на Миколаївщині українські захисники сьогодні знищили одразу два російські штурмовики.

Також додамо, міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні повідомив, що за допомогою інформації, яку ЗСУ отримали від супутника компанії ICEYE, на який українці гуртом збирали гроші, росіяни втратили бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт. За перші два дні роботи супутника виявили понад 60 одиниць бойової техніки окупанта.

«Могилізація» та протести: новини «з-за поребрика»

Здається, росіяни починають щось підозрювати, але це не точно. Соціологи зафіксували, що у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. Упродовж останніх трьох місяців діяльність Путіна на посту президента РФ підтримували 83% респондентів, проте вже у вересні підтримка впала до 77%. При цьому п’ята частина громадян (21%) не схвалюють його діяльність.

Мобілізовані росіяни продовжують скиглити. Зокрема, з'явилося відео із міста Березники Пермського краю. Мобілізовані розповіли, що їх вивантажили у полі та покинули влаштовуватися без жодних засобів.

У Республіці Тива, малій батьківщині російського міністра оборони Сергія Шойгу, росіянки вийшли на протест проти мобілізації, поліціянти жорстко затримували жінок та заштовхували їх у автозаки. Вочевидь, тувинці несхвально ставляться до ідеї свого земляка Шойгу стати гарматним м'ясом для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

«Бідують» і втікачі від мобілізації. На грузинсько-російському кордоні стоїть затор із приблизно 5 тис. автівок. Тим часом на нейтральній території між контрольно-пропускними пунктами перебувають сотні людей, черга практично не рухається. Люди вночі палять багаття, не вистачає їжі та води.

«Ядерка», якою погрожує Путін, небезпечна і для самої Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що стан ядерної зброї, яка є у Росії, може бути таким, що у разі спроби застосувати вона може спрацювати на території РФ.

«Якось я спілкувався з другим президентом Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все одно треба було списувати та утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії? Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там», – сказав Резніков.