Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ на фронті

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири командних пункти та 15 районів зосередження живої сили

Українські воїни за добу знищили шість ворожих складів з боєприпасами та паливом

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім ударів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника», – йдеться в повідомленні.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили чотири командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, триває 218-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.