Плануємо почати вакцинацію з лютого – Степанов

На першому етапі вакцинації Міністерство охорони здоров’я хоче вакцинувати 335 тисяч осіб

Як тільки в Міністерстві охорони здоров’я знатимуть конкретну дати поставки вакцин, відразу повідомлять суспільству. Наразі заплановано, що вакцинація почнеться з лютого. Про це Главкому повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, на першому етапі хочуть вакцинувати 335 тисяч осіб. «Це лікарі, які борються з Covid-19, військові й нацгвардійці, а також ті, хто перебуває в будинках для літніх людей», – наголосив Степанов.

Також він сказав, що план вакцинації українців від коронавірусу складається з п'яти етапів.

«У нас є необхідні умови для зберігання вакцин, які потребують -70°», – наголосив очільник МОЗ.

Раніше МОЗ оприлюднило основні етапи вакцинації українців від коронавірусу. Вакцинацію будуть проводити на базі наявних пунктів щеплення, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka.

Наразі результати клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та Astra Zeneka. Ці три вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та Astra Zeneka – 70%. При цьому перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80°C, а третю можна зберігати при температурі +2...+8°C.

В Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.