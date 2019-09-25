Пласідо Домінго покинув нью-йоркську оперу через секс-скандал



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78-річний Домінго пропустить заплановану на 25 вересня прем'єру опери «Макбет»

Раніше 11 артисток звинуватили Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях

Оперний співак Пласідо Домінго не братиме участі в постановках нью-йоркської «Метрополітен Опери».

Про це повідомляють РІА «Новости» з посиланням на заяву театру.

«Рішення вступає в силу негайно. Театр і пан Домінго дійшли згоди, що він повинен був піти. Театр не має в своєму розпорядженні інші коментарі на цей момент», - говориться у заяві.

Зокрема, 78-річний Домінго пропустить заплановану на 25 вересня прем'єру опери «Макбет».

Нагадаємо, раніше 11 артисток звинуватили Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях, до цього з аналогічними звинуваченнями виступили ще дев'ять жінок.

Джерело: Газета.Ru