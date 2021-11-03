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    В Україні за добу виявлено 23 393 нових випадків захворювання на Covid-19

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    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня &ndash; невакциновані - В Україні за добу виявлено 23 393 нових випадків захворювання на Covid-19
    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані
    фото з відкритих джерел

    Від ускладнень протягом 2 листопада померли 720 людей

    В Україні протягом минулої доби, 2 листопада, виявили понад 23,3 тис. нових випадків коронавірусного захворювання (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421). Від ускладнень померли 720 людей, а одужали – понад 11,9 тис. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 5 935 осіб;
    • летальних випадків – 720;
    • одужало – 11 937 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – понад 2,9 млн осіб;
    • одужало – понад 2,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 69,4 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – понад 14,5 млн.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 10,6 млн людей, з них отримали одну дозу – 10,6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 7,5 млн людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 18,2 млн щеплень.

    93,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    До лікарень потрапили 5 935 людей із підозрою чи підтвердженим Covid-19.

    Як повідомлялося, ВООЗ заявила про зростання кількості померлих через коронавірус.

    До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.

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    Теги: хвороби щеплення вакцинація населення коронавірус Віктор Ляшко
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    В Україні за добу виявлено 23 393 нових випадків захворювання на Covid-19